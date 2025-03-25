Японцу компенсировали 46 лет в камере для смертников выплатой в 1,4 млн долларов

После полного оправдания в 2024 году бывший осужденный в Японии получил беспрецедентную компенсацию в размере 1,4 миллиона долларов за 46 лет жизни в заключении из-за ошибки. Эта сумма стала самой крупной в истории японской юстиции за подобные ошибки, но сам пострадавший с ней не согласен, сообщает «Подъем» .

История началась в Судзуоке, когда после пожара были обнаружены тела четырех человек со следами ножевых ранений. Среди погибших оказались владелец предприятия по производству мисо, его супруга и двое детей.

В качестве подозреваемого правоохранители задержали сотрудника завода — экс-боксера Ивао Хакамаду. Несмотря на первоначальное признание, полученное в результате жестоких методов допроса, мужчина впоследствии отрицал свою причастность к преступлению 1966 года, но это его не спасло.

Хакамаду приговорили к высшей мере наказания — смертной казни. Почти полвека человек провел в ожидании исполнения приговора, пока в 2014 году дело не начали пересматривать, что в итоге привело к его полной реабилитации.

После долгих лет несправедливого заключения, один из пяти оправданных японских смертников получил компенсацию. За каждые сутки в тюрьме ему назначили 83 доллара, что в сумме составило 1,4 миллиона долларов (в рублях по курсу от 25.03.25 это 117 866 000 — ред.).

Однако 89-летний Хакамада выразил недовольство размером возмещения. Защитники бывшего заключенного утверждают, что никакие деньги не способны компенсировать десятилетия психологических мучений под постоянной угрозой казни, которые серьезно повлияли на ментальное состояние их подзащитного.