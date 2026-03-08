Японский зоопарк Токусима раскрыл тайны разведения капибар

Японский зоопарк Токусима в разговоре с РИА Новости раскрыл секрет разведения капибар. Там дали советы на фоне новости о дефиците этих животных в России.

Японский зоопарк Токусима смог за девять лет увеличить количество капибар практически в 10 раз. Первые три животных у учреждения появились в 2007 году.

Для капибар в японском зоопарке возвели открытый вольер, площадь которого составляет 2 627 «квадратов». Там животные гуляли и ночью.

К 2016 году капибар в Токусиме было 35. В 2021 году число увеличилось до 90.

Чтобы капибары размножались, им необходимо большое пространство, где можно укрыться. Когда их число увеличивается, животные начинают ссориться. Им нужно пространство для успешного взаимного существования.

