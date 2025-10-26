Японский корабль успешно стартовал к Международной космической станции

Старт был произведен 26 октября в 09:00:15 по местному времени с космического центра Танэгасима. Как сообщает портал Space Connect, все этапы полета прошли в штатном режиме: через две минуты после старта отделились четыре твердотопливных ускорителя, а спустя пять минут — первая ступень носителя. Через 14 минут после запуска космический грузовик был успешно выведен на расчетную орбиту.

В течение последующих четырех суток аппарат будет совершать маневры для сближения с Международной космической станцией и, как ожидается, пристыкуется к ней утром 30 октября.

После стыковки HTV–X1 доставит на МКС необходимые грузы, включая скоропортящиеся продукты и новую систему удаления углекислого газа, а также заберет с орбитальной станции накопившиеся отходы.

Планируется, что корабль пробудет в составе МКС до шести месяцев, после чего отстыкуется и продолжит автономный орбитальный полет продолжительностью до полутора лет, в ходе которого будут проводиться испытания бортовых систем и отработка перспективных космических технологий.