«Яндекс» перезапустил чат с Алисой на базе YandexGPT 5 Pro

Компания «Яндекс» внедрила новую языковую модель YandexGPT 5 Pro в систему общения с виртуальным помощником Алисой. Новая разработка не только соответствует уровню ведущих международных аналогов, но и демонстрирует превосходные результаты в определенных областях применения, сообщили в компании .

Пользователи могут протестировать базовую версию модели непосредственно в диалоговом окне, без дополнительного функционала Алисы. Корпоративным клиентам предоставляется доступ к технологии через облачный сервис Yandex Cloud.

В результате обновления возможности Алисы Про значительно расширились. Теперь искусственный интеллект не только освоил программирование, математические вычисления и решение логических задач, но и существенно улучшил навыки обработки текстовой информации. Взаимодействие с системой стало доступно как на русском, так и на английском языках.

При работе с поисковыми запросами ассистент целенаправленно отбирает источники, наиболее актуальные для пользователей из России, что позволяет предоставлять максимально точные ответы. Качество текстовых ответов заметно возросло: они стали более конкретными, структурированными и креативными, а также полностью соответствуют заданному формату. Особенно впечатляют способности системы к обобщению информации и генерации оригинальных идей.

Мощнейшая языковая модель «Яндекса» стала доступна пользователям через сервис Алиса Про, которым уже пользуются свыше 2 млн подписчиков. Кроме работы с текстом, платформа предлагает генерацию изображений и разработку творческих концепций.