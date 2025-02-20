Яна Гальцина отчиталась перед молодежью Пушкинского за работу в 2024 году

Депутат совета депутатов от «Единой России» в Пушкинском округе Яна Гальцина рассказала о результатах работы за 2024 год, реализованных программах и работе в рамках партийных проектов. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

«Для меня как для молодого депутата, представляющего округ с сентября 2024 года, важно отчитаться о своей работе перед молодым поколением и получить обратную связь для дальнейшей работы», — прокомментировала Яна Гальцина.

Одним из важнейших направлений Яна Гальцина считает развитие образования.

«С 1 января в Подмосковье установлена выплата кураторам учебных групп в колледжах в размере 6 тысяч рублей — по аналогии с классными руководителями в школах», — подчеркнула Яна Гальцина.

Что касается строительства и капитального ремонта учреждений образования, то в прошлом году завершены работы по строительству школы на 550 мест в микрорайоне Заветы Ильича, строительство пристройки на 600 мест к гимназии № 10 в микрорайоне Серебрянка. Капитально отремонтированы образовательный комплекс № 11 в микрорайоне Заветы Ильича, образовательный комплекс № 11 в селе Братовщина, образовательный комплекс Nº2, в Правдинском.

Яна Гальцина отметила, что в этом году увеличены доплаты к пенсии для одиноких пожилых людей и семьям пенсионеров с 18 до 20 тысяч рублей.

«Семьи Подмосковья, ухаживающие за ребенком-инвалидом, могут оформить ежемесячную выплату 18 тысяч руб. вне зависимости от уровня доходов. Установлен новый размер квоты для приема на работу инвалидов — 2% для работодателей с численностью сотрудников более 35 человек», — прокомментировала депутат.

Также Яна Гальцина затронула тему здравоохранения, подчеркнув, что Подмосковье продолжает привлекать медиков со всей страны.

«В 2024 году расширили компенсацию за аренду для семей медиков. Это 30 тысяч рублей при условии, что оба супруга работают в здравоохранении. С 2025 года эта мера коснется заведующих отделений и заведующих ФАПами», — прокомментировала Яна Гальцина.

Она рассказала, что на территории Пушкинского строится одна детская поликлиника на проезде Розанова и 4 объекта находятся в стадии капитального ремонта: корпус № 5, главный корпус № 2, взрослая поликлиника города Пушкино, поликлиника № 9 в Ивантеевке.

«Благодаря народной программе за 2024 год завершились работы в лесопарке „Северный“, а также был сделан капитальный ремонт бульвара Зубова в Красноармейске. В 2025 году продолжится благоустройство парка культуры и отдыха в Ивантеевке и проект „Банного леса“ в Красноармейске вошел в стадию реализации» — прокомментировала Яна Гальцина.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.