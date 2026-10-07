Ямал запретил розничную продажу вейпов с 1 марта 2027 года

Ямал первым в Уральском федеральном округе принял закон о запрете розничной продажи электронных сигарет и жидкостей к ним. Он вступит в силу 1 марта 2027 года, сообщает «ФедералПресс» .

Профессор экономики Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев считает, что запрет изменит отношение к вейпам. Подростки, которые курят за компанию, потеряют доступ к продукту, а родители получат юридическое основание для контроля. По словам экономиста, в некоторых штатах США и странах Скандинавии жесткие ограничения снижают потребление электронных сигарет среди молодежи на 30–50% в первые годы.

Толкачев полагает, что сильная правоохранительная система и прозрачные границы Ямало-Ненецкого автономного округа затруднят работу теневого рынка. По его оценке, последовательные действия государства могут снизить контрабанду, а единые правила для всего округа — поддержать культуру здорового образа жизни.

Экономист отметил, что запреты обычно сопровождает усиление контроля за онлайн-продажами и нелегальными поставками. Он ожидает, что рост цен и снижение доступности сделают продукцию черного рынка менее привлекательной. По мнению Толкачева, государство также сможет эффективнее выявлять нарушителей, торгующих продукцией с неконтролируемым качеством.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.