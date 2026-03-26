Ямал вошел в топ-5 регионов России по доле 5G-смартфонов

Ямал занял одно из первых мест в России по доле смартфонов с поддержкой 5G. В сети МТС в округе такие устройства составляют 45%, сообщает «Север-Пресс» .

Специалисты МТС проанализировали смартфоны, зарегистрированные в мобильной сети в регионах страны. По итогам исследования Ямал вошел в пятерку лидеров по доле устройств с поддержкой 5G.

«Сегодня 45% от всех смартфонов в сети МТС в округе обладают функционалом 5G. За два последних года доля таких устройств выросла на 14%», — сообщили в пресс-службе компании.

Более высокий показатель зафиксирован только в Чеченской Республике (50%), Чукотском автономном округе (49%), Дагестане (48%) и Таймырском Долгано-Ненецком районе (46%). В среднем по России 37% смартфонов в сети оператора поддерживают 5G.

Среди 5G-устройств чаще всего встречаются смартфоны Apple — их доля составляет 54%. Далее следуют Samsung (20%) и Xiaomi (11%). В исследовании учитывались модели с поддержкой частотных диапазонов n1 и n79, которые планируется распределить в России.

