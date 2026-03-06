Ямал приглашает молодых ученых изучать Арктику

Около 100 студентов и аспирантов поедут в арктические экспедиции до 11 мая

В ЯНАО начался прием заявок на научно-исследовательскую практику для студентов и аспирантов российских вузов. Около 100 участников отправятся работать в арктические территории, сообщает «Север-Пресс» .

Практику организует Научный центр изучения Арктики. По словам директора Артема Громадского, работа в условиях Севера дает опыт, который невозможно получить в аудитории.

«Для многих студентов и аспирантов практика на Ямале становится возможностью получить опыт, который невозможно приобрести в аудитории. Работа в арктических условиях, полевые исследования, живое общение с учеными — все это дает понимание реальной научной работы», — отметил он.

Подать заявку могут обучающиеся по направлениям геологии, географии, биологии, почвоведения, экологии, наук о Земле, геодезии, картографии, строительства, физики, информационных технологий, педагогики и медицины. Около 100 человек поедут в Салехард, Лабытнанги, Надым, Новый Уренгой, а также в Приуральский, Пуровский и Тазовский районы. Расходы на поездку оплатит округ.

Помимо исследований, для участников подготовят образовательные мероприятия и знакомство с культурой коренных народов Севера. Заявки принимают до 11 мая.

