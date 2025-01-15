Якушев предложил Путину присвоить 7 городам звание «Город трудовой доблести»

Это Курган, Верхняя Пышма (Свердловская область), Ишимбай (Республика Башкортостан), Миасс (Челябинская область), Зеленодольск (Республика Татарстан), Ленинск-Кузнецкий (Кемеровская область — Кузбасс), Салехард (Ямало-Ненецкий АО). Представленные города внесли большой вклад в Победу и обеспечили бесперебойное снабжение фронта, подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» на заседании оргкомитета «Победа».

«Работа по подготовке заявок в большинстве названных городов началась еще в 2020 и 2021 годах. С учетом экспертных заключений Российской академии наук от лица жителей, которые собирали подписи, прошу Вас поддержать предложение „Единой России“ о присвоении почетного звания семи указанным городам», — обратился Владимир Якушев к Президенту.

Он напомнил, что «Единая Россия» участвует в реализации инициативы по присвоению почетного звания с самого ее запуска. Партия обрабатывает обращения от коллективов предприятий, инициативных групп жителей, советов ветеранов и общественных организаций.

«В городах, которым присвоено почетное звание, „Единая Россия“ вместе с жителями и Российским военно-историческим обществом определяет места расположения памятных стел. На сегодняшний день из 63 „Городов трудовой доблести“ в 43-х установлены стелы. Вместе с этим проводится благоустройство прилегающей территории», — рассказал секретарь Генсовета.

Также партия сформировала перечень объектов в «Городах трудовой доблести», связанных с подвигом тыла и фронта. Всего их по стране отфиксировано около 45 тыс.

«К сожалению, не все из них в хорошем состоянии. Поэтому мы организовали работу по их благоустройству. Планируем завершить ее к празднованию 80-летия Победы», — сообщил Владимир Якушев.

Помимо этого, «Единая Россия» вместе с Минцифры и «Почтой России» выпускает тематические почтовые марки.

«В 2021–2024 годах выпущено 22 марки. В прошлом году вышла серия из шести марок, посвященная Вологде, Дзержинску, Костроме, Подольску, Улан-Удэ и Чите», — заключил Владимир Якушев.

Секретарь Московского областного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов напомнил, что в Подмосковье звание «Город трудовой доблести» уже имеют Коломна, Ступино и Подольск.

«Кроме этого, четыре подмосковных города — Дмитров, Наро-Фоминск, Волоколамск и Можайск носят звание „Город воинской славы“. Еще 35 населенных пунктов региона признаны „Населенными пунктами воинской доблести“. Подмосковье бережно хранит память о подвигах наших жителей в годы Великой Отечественной войны. Присвоение почетных званий городам и селам подчеркивает их непосредственный вклад в Победу», — подчеркнул Брынцалов.

«Единая Россия» в 2020 году единогласно поддержала инициативу Президента Владимира Путина об установлении в стране звания «Город трудовой доблести». В городах, которым присвоено это звание, партия помогает проводить голосование, вместе с жителями и Российским военно-историческим обществом ведет работу по определению мест расположения памятных стел, оказывает содействие в оформлении документов. «Единая Россия» проводит в регионах обсуждения, круглые столы, викторины, тематические уроки в школах, автопробеги и другие мероприятия.