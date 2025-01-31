Якушев назвал приоритетом «Единой России» сохранение исторической правды

В преддверии 80-летнего юбилея Победы партия «Единая Россия» уделяет особое внимание сохранению исторической достоверности событий. Об этом рассказал секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев, сообщается в Telegram-канале акции «Диктант Победы».

О важности сохранить историческую правду говорилось на собрании организационного комитета «Наша Победа», где обсуждались достижения текущего года и намечались перспективы на юбилейный период.

Особый акцент делается на формировании правильного мировоззрения у молодежи через проведение памятных мероприятий. В центре внимания находятся не только ветераны Великой Отечественной войны, но и труженики тыла, медицинский персонал военных госпиталей.

«Мероприятиями в год 80-летия Победы мы закладываем фундамент в воспитание подрастающего поколения. Мы чествуем наших ветеранов. Тех, кто работал в тылу, в госпиталях», — сказал Якушев.

Важной частью программы является поддержка участников различных военных конфликтов, включая тех, кто принимает участие в специальной военной операции. Планируется охватить вниманием все эти категории защитников Отечества.

Ранее сообщалось, что «Единая Россия» к 80-летию Великой Победы организует ряд мероприятий по всей стране. Одним из них станет «Диктант Победы».