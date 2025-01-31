«Единая Россия» организует серию мероприятий в Год 80-летия Великой Победы

Одним из центральных мероприятий в Год 80-летия Великой Победы станет международная патриотическая акция «Диктант Победы», которая состоится 25 апреля. В числе мероприятий партии в годовщину Великой Победы: акции по поддержке ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, Героев СВО, Всероссийский конкурс школьных музеев, благоустройство мемориалов и памятных мест, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

Оргкомитет «Наша Победа» создал эффективные механизмы для широкого распространения объективной информации о ключевых событиях прошлого, об их значении для отечественной и мировой истории, что особенно актуально в объявленный Президентом Год защитника Отечества и Год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев. «Мы даем старт Всероссийскому конкурсу музеев общеобразовательных организаций „Знать, чтобы помнить“. В прошлом году его участниками стали 1400 музеев школ и вузов из 81 региона, имеющих экспозиции, посвященные землякам — участникам специальной военной операции. Впервые в конкурсе приняли участие 50 высших учебных заведений. Победителями федерального этапа стали 90 музеев. В этом году рассчитываем на такое же активное и заинтересованное участие сельских и городских музеев школ, учреждений дополнительного образования, вузов», — сообщил он.

Призовой фонд для различных категорий победителей составит от 200 до 500 тысяч рублей.

По словам Владимира Якушева, одним из важнейших направлений работы оргкомитета «Наша Победа» является реализация инициативы Президента Владимира Путина по присвоению почетного звания городов трудовой доблести.

«С 2020 года мы обрабатываем обращения от коллективов предприятий и инициативных групп жителей, организуем голосования в пользу городов-претендентов, помогаем с оформлением документов. 15 января Президент поддержал предложение „Единой России“ о присвоении почетного звания „Город трудовой доблести“ еще семи городам. В ближайшее время вместе с жителями определим места размещения памятных стел. Для этого в штабах общественной поддержки „Единой России“ будут организованы обсуждения, а также голосование в социальных сетях и на интернет-ресурсах», — отметил секретарь Генсовета партии.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия»

25 апреля по всей стране и в 80 странах мира «Единая Россия» проведет международную акцию «Диктант Победы». Минобрнауки организует площадки международной акции «Единой России» «Диктант Победы» во всех университетах страны и их зарубежных филиалах. Впервые к написанию теста подключится Фонд «Защитники Отечества» — площадками для проведения станут региональные филиалы.

«В прошлом году диктант писали более двух миллионов человек на 30 тысячах площадок. Рассчитываю, что в этом году интерес к акции будет не меньше», — сказал председатель общественного совета партпроекта «Историческая память», председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. Также «Единая Россия» продолжит проводить традиционные патриотические акции и развивать новые форматы исторического просвещения.

«Партия весной инициирует традиционные акции „Пробег победы“, „Письмо Герою“, „Окна победы“ и другие. Принципиально важно, чтобы эти мероприятия охватили самый широкий круг наших граждан, побудили их задуматься о значении Великой Отечественной войны в судьбе нашей страны, в судьбе Европы и мира», — заключил Сергей Нарышкин.

«Единая Россия» также продолжит выполнять поручение Главы государства по формированию перечня и приведению в порядок объектов, связанных с подвигом фронта и тыла. Федеральный координатор партпроекта «Историческая память», руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин добавил, что продолжатся акции «Звонок ветерану», «Бессмертный полк онлайн», «Парад у дома ветерана», адресные поздравления фронтовиков. Появятся и новые акции.

«В этом году, договорившись с социальной сетью ВКонтакте, мы хотим в каждом регионе сделать сообщества, посвященные ветеранам. В них будут размещаться памятные фотографии из их жизни, новости», — рассказал Александр Сидякин.

Партия окажет содействие в создании в регионах муралов, посвященных Героям Великой Отечественной войны и СВО. Сейчас они появляются на фасадах отремонтированных по программе капремонта школ, детсадов и колледжей, напомнил Александр Сидякин.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия»

Также «Единая Россия» в Год 80-летия Победы организует автопробеги с ретроавтомобилями, фотовыставки, издание книг памяти о Героях России, выпуск вместе с «Почтой России» новых почтовых марок, посвященных «Городам трудовой доблести» и писателям-фронтовикам, сообщил он.

По итогам всероссийского совещания, секретарь Московского областного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов сообщил, что в регионе с первых чисел января приступили к реализации поручений Президента в части реализации Года защитника Отечества.

«Партийный актив на местах проводит мониторинг состояния памятников и воинских захоронений. Приступили к этой работе заранее, чтобы, в случае выявления каких-либо недочетов, у нас оставалось время на их устранение к празднику Великой Победы. Также региональный исполнительный комитет приступил к проработке площадок, на которых 25 апреля будет написан „Диктант Победы“. Традиционно мы открываем их более тысячи, нашими партнерами становятся Международные аэропорты, подразделения Росгвардии, музейные комплексы», — сообщил Игорь Брынцалов.

Напомним, 26 апреля 2024 года «Единая Россия» в шестой раз провела международную акцию «Диктант Победы». Исторический тест написали на более чем 28 тысячах площадок в России и 61 стране мира. Вопросы «Диктанта Победы» перевели на восемь языков: английский, французский, испанский, польский, сербский, монгольский, китайский и греческий. Онлайн-версию также адаптировали — она доступна на английском и китайском языках.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.