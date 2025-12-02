сегодня в 23:10

Яйцо Фаберже из коллекции Николая II продали за рекордные 25 млн долларов

«Зимнее яйцо» Фаберже из коллекции императора Николая II продано на аукционе Christie’s в Лондоне за рекордные 25,7 млн долларов, сообщает РЕН ТВ .

Начальная цена составляла 17 млн фунтов (22,4 млн долларов).

Яйцо из горного хрусталя было создано в 1913 году. Это был пасхальный подарок, который заказал император для матери, вдовствующей императрицы Марии Федоровны.

Дизайн разработала ювелир Альма Пиль, которая была дочерью одного из ведущих мастеров Фаберже.

Внутри «Зимнего яйца» есть корзинка, украшенная бриллиантами розовой огранки.

