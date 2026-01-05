Яхту российского бизнесмена стоимостью 255 млн долларов нашли на Сейшелах

сегодня в 14:02

Огромную яхту стоимостью 255 млн долларов заметили на Сейшельских островах в восточной Африке. Предположительно, судно принадлежит российскому миллиардеру Андрею Мельниченко, сообщает Baza .

119-метровое судно Motor Yacht A находится у острова Маэ в районе Рош-Кайман. По словам местных гидов, причал у этого берега известен стоянками дорогостоящей техники.

Эту же яхту ранее обнаружили у берегов ОАЭ. Согласно данным издания Associated Press, судно принадлежит российскому миллиардеру Андрею Мельниченко.

В 2022-м году в Италии арестовали яхту Sailing Yacht A, принадлежащую Мельниченко. Судно длиной 142 метра считается самой большой частной парусной яхтой в мире, ее стоимость оценивается в 530 млн евро. Арест произошел в рамках санкций ЕС.

