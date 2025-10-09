Яблоневую аллею на набережной в Дубне готовят к 70-летию наукограда

На набережную Волги в Дубне вышла группа профессиональных агрономов из питомника «Мастера сада». Их задача — омолодить яблоневую аллею к юбилейному году наукограда. Работы ведутся под контролем дубненских озеленителей. Сейчас каждый ствол предварительно осматривают и составляют план омоложения. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Александр Дыхныч — главный агроном питомника, профессионал с 30-летним стажем. Его специализация — декоративные деревья. Он говорит, что сейчас обязательно нужно убрать все больные, сухие ветки с яблонь, в том числе пораженные лишайником. Если этого не сделать, яблоневая аллея уйдет в прошлое.

«Обрезка — это работа, которую можно и нужно проводить в городе для оздоровления деревьев. Деревья после обрезки меньше болеют, лучше растут, меньше поражаются вредителями», — пояснил главный агроном питомника «Мастера сада» Александр Дыхныч.

Результат можно будет оценить уже весной. Кроме того, здесь, на набережной, рядом с 60-летними яблонями высажены и молодые — они растут им на замену, сейчас их крону уже начинают формировать, чтобы аллея — визитная карточка Дубны — всегда радовала жителей и гостей города.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.