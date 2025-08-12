Яблочный спас отметят в ДК «Победа» Раменского округа 20 августа

Дворец культуры «Победа» приглашает жителей и гостей поселка Удельная Раменского округа на празднование Яблочного спаса, которое состоится 20 августа в 18:00 на площади учреждения по адресу: улица Солнечная, 35. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В программе мероприятия запланированы песни, танцы, игры и традиционные яблочные угощения. Особым украшением праздника станет выступление хора «Русская песня». Завершится празднование семейным чаепитием на свежем воздухе.

Организаторы приглашают всех желающих принять участие в подготовке мероприятия. Жители могут принести яблоки нового урожая, оставив их на охране ДК «Победа», или поделиться домашней выпечкой и угощениями, приготовленными по семейным рецептам.

Мероприятие бесплатное и рассчитано на посетителей всех возрастов. Как отмечают в ДК «Победа», в прошлом году праздник собрал большое количество участников и прошел в теплой семейной атмосфере.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.