Яблочный Спас 23 августа собирает гостей в Дмитрове

23 августа на Исторической площади Дмитрова, в самом центре Дмитровского кремля, состоится православный праздник Яблочный Спас. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В праздничную программу войдут игры, конкурсы, забавы, творческие мастер-классы, экскурсии по Дмитровскому кремлю, а также по экспозициям музея-заповедника. На Исторической площади будет работать выставка-ярмарка товаров ручной работы. В завершении праздника гостей угостят шарлоткой с чаем из самовара.

Обращаем внимание, что на празднике священнослужитель будет проводить обряд освещения даров природы: яблок, меда, которые можно принести с собою или приобрести на ярмарке.

Вход свободный, начало праздника в 11:00 по адресу: Московская область, Дмитровский округ, г. Дмитров, Историческая площадь, 16.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.