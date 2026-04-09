«Я верю в инопланетян»: Кутовой рассказал о планах «Роскосмоса»

Замдиректора департамента космических систем «Роскосмоса» Денис Кутовой заявил, что верит в существование внеземной жизни, и рассказал о планах по созданию лунной базы и отправке миссий к Венере, сообщает kp.ru .

По словам Кутового, до 2036 года в рамках нацпроекта «Космос» отправят две группы аппаратов: для изучения влияния Солнца на околоземное пространство и для медико-биологических исследований. В частности, ученые тестируют препараты для защиты от радиации, так как безопасный срок пребывания человека в дальнем космосе ограничен примерно годом.

Одно из ключевых направлений — Луна. Запланировано девять миссий, включая запуск орбитального аппарата «Луна-26» в 2028 году. Он займется картографированием поверхности и поиском воды на полюсах. В дальнейшем там могут разместить базу и малую атомную электростанцию для энергоснабжения. Проект реализуется в партнерстве с Китаем и рядом других стран.

Россия также готовит три миссии к Венере: орбитальную, посадочную и с аэростатами для исследования атмосферы. Кутовой отметил, что в облаках Венеры возможны условия, близкие к земным.

«По теории вероятности должно быть место во Вселенной, где сложились точно такие же условия, как на Земле. И там существует жизнь. Обязательно. Я в это верю», — сказал Кутовой.

При этом он подчеркнул, что не разделяет мнение о присутствии инопланетян на Земле.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.