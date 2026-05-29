«Я в панике», «хочу отомстить»: когда расставание с партнером становится опасным

Постоянные мысли о бывшем партнере, желание следить за ним, унизить или наказать могут говорить уже не о любви, а о развитии опасного кризисного состояния, сообщил РИАМО основатель и руководитель Международного нейроуниверситета им. Д. Р. Ягудина, доктор психологических наук Дмитрий Ягудин.

«Опасные симптомы у себя можно распознать довольно конкретно. Первый признак — мысли о бывшем занимают почти весь день, и жизнь сужается до одного вопроса: как вернуть или как наказать. Второй — появляются импульсивные действия: написать, позвонить, приехать, проверить, взломать, унизить, напугать. Третий — человек уже понимает, что делает только хуже, но не может остановиться. И четвертый — появляются фразы вроде: „Если не со мной, то ни с кем“, „Я ему покажу“, „Пусть почувствует, как мне больно“ и так далее», — перечислил Ягудин.

По его словам, это тот момент, когда уже не нужно анализировать любовь. Здесь включается аварийный протокол безопасности.

«Первый шаг — немедленно прекратить контакт. Не „еще одно последнее сообщение“, не „мне просто нужно объяснить“, не „мне нужно услышать его голос“. В состоянии аффекта любой контакт только подбрасывает бензин в огонь. Нужна пауза минимум на несколько суток: без переписок, звонков, просмотра сторис, поездок к дому и так далее», — подчеркнул психолог.

Он отметил, что второй шаг — отдать контроль наружу. Позвонить другу, родственнику, психологу, врачу и честно сказать: «Меня несет. Я боюсь, что могу натворить что-то опасное».

«Это не слабость. Это зрелость. Самый опасный человек в таком состоянии — тот, кто остается один на один со своей фантазией или местью. Третий шаг — убрать средства действия. Не пить алкоголь, не употреблять вещества, не садиться за руль на пике эмоций, не хранить рядом оружие или предметы, которыми можно причинить вред. Если есть ключи от квартиры бывшего партнера — передать их третьему лицу. Если есть доступ к аккаунтам — убрать его», — посоветовал специалист.

Эксперт уточнил, что четвертый шаг — назвать свои чувства.

«Не „Я люблю“, а: „Я в панике. Я чувствую унижение. Я не выдерживаю отвержение. Я хочу вернуть контроль. Я хочу наказать за боль“. Когда чувство названо честно, у человека появляется шанс не действовать автоматически», — заключил Ягудин.

