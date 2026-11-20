Умерла знаменитая Наталья «Морская пехота», прославившаяся благодаря интернет-мему «Я сказала — стартуем!». Ей было 72 года, сообщает Baza .

Женщина скончалась еще в ноябре прошлого года. Она страдала алкогольной зависимостью и в последние годы жизни часто попадала в питерские рехабы. Кроме того, Наталья проходила лечение в психиатрической больнице - у нее было обострение параноидальной шизофрении.

Женщина стала известна благодаря видеоролику, снятому в питерском автобусе. Пенсионерка в берете и военной куртке объявила себя «морской пехотой», начала командовать водителем и требовать, чтобы тот немедленно трогался.

Фразы Натальи «Я сказала — стартуем!», «Посиди, дружок» и «Вдох-выдох! Упал, отжался!» быстро завирусились в Сети и приобрели большую популярность.

В последние годы о «Морской пехоте» почти ничего не было известно.

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