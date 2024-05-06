«Известия»: количество фишинговых ссылок в Telegram увеличилось в 1,5 раза

Число опасных и вредных ссылок с Telegram, которые ведут на различные фишинговые сайты, за первый квартал текущего года увеличилось в 1,5 раза по сравнению с таким же периодом прошлого года, пишут «Известия» со ссылкой на «Лабораторию Касперского».

Старший контент-аналитик компании Ольга Свистунова пояснила, что самыми популярными легендами для заманивания пользователей являются предложения принять участие в различных опросах, получить доступ к «материалам для взрослых» или перепискам других людей.

Эксперты Solar Aura недавно вскрыли широкую сеть вредоносных сайтов, которые содержали картинки, предназначенные для кражи аккаунтов в Telegram. Наткнуться на них пользователи могут в простой выдачи поиска браузера.

«При попытке перейти на сайт с исходником и скачать изображение пользователь будет переадресован на один из фишинговых ресурсов, имитирующих страницу сообщества в Telegram. Если ввести там данные для входа в аккаунт, информация тут же попадет к злоумышленникам», — рассказали в пресс-службе ГК «Солар».

Также опасность представляет распространяющийся способ кражи профилей в виде подделки голосовых сообщений.