«Известия»: беглый экс-сенатор и его супруга владеют виллами в Марбелье

Экс-президент «Башнефти» и бывший сенатор от Удмуртии Виктор Хорошавцев, заочно арестованный в России по делу о мошенничестве на 9 млрд рублей, вероятно, владеет элитным гостиничным комплексом в испанской Марбелье, пишет газета «Известия» .

По данным издания, комплекс состоит из десяти вилл, каждая из которых, по словам местного бизнесмена Альваро Муреля, оценивается минимум в 6 млн евро. Таким образом, общая стоимость имущества может превышать 60 млн евро (5,8 млрд рублей).

Это апартаменты с частными бассейнами, СПА-зонами и шестью номерами, аренда которых стартует от 100 тыс. рублей в сутки.

В 2023 году Хорошавцева заочно арестовали по делу о хищении 9 млрд рублей через подконтрольные компании, связанные с выводом средств из шести пенсионных фондов. Несмотря на международный розыск, его текущее местоположение неизвестно.

Испанские власти пока не комментируют возможную принадлежность вилл экс-сенатору. В России же активы Хорошавцева, включая имущество в Москве и Удмуртии, уже арестованы в рамках возмещения ущерба.

Эксперты не исключают, что новые доказательства могут стать основанием для запроса о экстрадиции или конфискации зарубежной недвижимости.