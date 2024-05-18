Изувеченная экс-супругом Маргарита Грачева в четвертый раз стала мамой

Маргарита Грачева, которой бывший муж в порыве ревности отрубил кисти обеих рук, в четвертый раз стала мамой. Это второй совместный ребенок девушки с новым мужем, сообщает Starhit.ru .

«Сегодня ночью нас стало на одного человека больше. 18 мая в 02.55. Вес 3660, рост 52 см», — написала счастливая мама в своих социальных сетях.

При этом Грачева и ее муж Максим Андрющенко намеренно не узнавали пол ребенка до самых родов, заявив, что одинаково будут рады как мальчику, так и девочке. В 2021 году у супружеской пары родился первый общий ребенок, а от первого брака Маргарита воспитывает двух сыновей Дмитрия и Данилу.

В декабре 2017 года первый муж в порыве ревности вывез Грачеву в подмосковный лес и топором отрубил ей кисти обеих рук. Врачам удалось спасти одну руку, а вторую заменили бионическим протезом. Суд приговорил Дмитрия Грачева к 14 годам строгого режима.

В дальнейшем Грачева вместе с двумя сыновьями переехала из подмосковного Серпухова в Санкт-Петербург, где второй раз вышла замуж.