«Изуродовали»: легендарному советскому экраноплану «Лунь» нарисовали морду акулы

Решение руководства дагестанского парка «Патриот» изменить внешний вид знаменитого советского экраноплана «Лунь» спровоцировало волну недовольства в соцсетях среди местных жителей и путешественников. Уникальному ракетоносцу, ставшему популярным туристическим объектом на побережье Каспийского моря, дорисовали на носовой части кабины морду акулы с зубами, сообщает Mash .

Уникальный экраноплан, который американские спецслужбы в свое время окрестили «Каспийским монстром», находится в Дербентском районе с 2021 года. Гигант имеет длину почти 74 метра, высоту около 19 и взлетный вес в 380 тонн.

В годы эксплуатации он мог развивать скорость до 300 километров в час над землей. Для создания музейного экспоната под открытым небом аппарат специально посадили на мель в районе села Арабляр.

Во время переноса самолета на берег его в течение полугода бережно вытягивали на сушу. Корпус двигали всего на 10 сантиметров в сутки.

Появление на обшивке исторического судна агрессивного хищного оскала многие ценители советского инженерного наследия восприняли как неуместное творчество и порчу памятника. В свою очередь, администрация паркового комплекса пояснила, что подобный визуальный апгрейд был сделан намеренно. По мнению авторов идеи, силуэт и конструктивные особенности грозного ракетоносца изначально имеют явное внешнее сходство с морской акулой.

«Какой креативный ум это придумал, интересно», — прокомментировал нововведение один из пользователей в соцсетях.

«Изуродовали только», — поддержал его другой россиянин.

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