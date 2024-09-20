ABC News: Израиль еще 15 лет назад придумал операцию по взрыву пейджеров

Источник ABC News в разведке США утверждает, что к массовым взрывам пейджеров в Ливане причастен Израиль. По словам информатора, израильские спецслужбы подготовили эту операцию минимум 15 лет назад, сообщает «Царьград» .

Операцию провели с помощью подставных юрлиц, связанных с офицерами разведки Израиля. Одна из таких компаний, BAC Consulting, де-юре находилась в Венгрии. Однако венгерские власти уже заявили, что эта фирма не располагала производственной базой и была посредником, а в самой Венгрии пейджеров не было.

Американская газета The New York Times также писал, что Израиль создал как минимум три подставные компании для производства пейджеров, а фактически устройства, которые массово взорвались в Ливане на днях, собирали израильские офицеры.

Массовые взрывы пейджеров произошли в Ливане 17 сентября. В результате подрывов мобильных устройств погибли по меньшей мере 32 человека и еще свыше 4000 пострадали. Днем позже в Ливане также стали взрываться мопеды, автомобили и электроника.