Изображение Оззи Осборна увековечили в Петербурге

Граффити с изображением легендарного музыканта и основателя группы Black Sabbath Оззи Осборна нарисовали 23 июля на стенах гаражей на Зверинской улице в сквере Виктора Цоя в Петербурге, сообщают «Известия» .

«Получилось достаточно красиво. Это современные городские фрески. Краска въедается в структуру стены и там остается», — рассказал автор граффити с Цоем Олег Лукьянов .

По его словам, изображение является проявлением уважения к музыканту.

22 июля стало известно о смерти Оззи Осборна — культового музыканта, певца и шоумена, одного из основателей группы Black Sabbath. Артист скончался в кругу семьи после долгой борьбы с болезнью Паркинсона и перенесенных операций на позвоночнике. Причина смерти официально не раскрывается.

Осборн трижды выступал в Петербурге. Первый концерт прошел 29 мая 2007 года на сцене Ледового дворца. Тогда музыкант приехал вместе с женой Шэрон, с которой прожил 43 года. Журналист Анна Лаврова отметила, что между супругами была заметна трогательная поддержка и забота, несмотря на сложный характер артиста.