Изменен график ряда пригородных поездов Курского и Рижского направлений

Расписание некоторых пригородных поездов Курского и Рижского направлений МЖД, в том числе МЦД-2, изменится с 6 октября в связи с работами по капитальному ремонту Волоколамского автомобильного путепровода в Москве, который располагается над железнодорожными путями. Технологические «окна» назначены 6-10, 13-15, 27–28 октября преимущественно в ночное время, чтобы сохранить объемы движения в дневные часы. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

На период работ будет поочередно приостанавливаться движение по 1 и 2 главным путям на перегоне Подмосковная — Тушино. Пропуск поездов организуется по соседнему пути в реверсивном режиме. В связи с этим в расписание поездов внесены существенные корректировки. У некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, количество остановок на маршруте.

Ряд пригородных поездов, в том числе МЦД-2, со стороны Нахабино станут курсировать до/от Стрешнево и Тушино, из Подольска до/от Курского вокзала, несколько электричек выведены из графика.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо решать проблему с зацеперами. РЖД и власти региона совместно работают над обеспечением безопасности на железной дороге.

«Мы сделали безопасность движения комплексной. Учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения, мы проводим (работу — ред.) вместе с РЖД и это очень важно, это их зона ответственности и наша зона ответственности. <…> Мне очень приятно, что мы не делим на свое и чужое, а совместно реализуем мероприятия», — сказал Воробьев.