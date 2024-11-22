Излишняя открытость подростков в Сети может обернуться негативными последствиями

Эксперт Вураско: утечки данных в соцсетях особенно актуальны в случае с детьми

Директор по развитию сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» Александр Вураско рассказал, что утечки данных из социальных сетей представляют особую опасность для молодежи, поскольку подростки склонны делиться слишком большим количеством информации о себе онлайн, сообщает aif.ru .

«Касаемо соцсетей, то утечки особенно актуальны в случае с несовершеннолетними, так как они чаще всего рассказывают о себе слишком много», — отметил эксперт.

По его словам, данные, которые выкладывает молодежь в интернете, часто могут быть использованы против нее.

Вураско также отметил, что создание закрытой страницы в социальных сетях может помочь защитить личную информацию. Он рекомендовал пользователям вводить сложные пароли и активировать двухфакторную аутентификацию для повышения безопасности.