Избранная мэром города Березовский Маслакова оспорит в суде победу на выборах

Юлия Маслакова, которую депутаты города Березовский в Свердловской области выбрали мэром, начала судиться с Думой. Она пытается отменить назначение на эту должность, рассказал на своей странице « ВКонтакте » адвокат Андрей Еланцев, принимавший участие в конкурсе по выборам главы населенного пункта.

По данным RTVI, в иске указано, что Маслакова хочет «защитить избирательные права». Документ зарегистрировали, однако дату рассмотрения не назначили.

Еланцев написал, что это первая ситуация, когда победивший кандидат оспаривает собственное избрание. В СМИ говорят, что Маслакова была «техническим кандидатом». Она якобы нужна была Евгению Писцову, чтобы сформировать иллюзию выбора.

«Налицо злоупотребление правами в интересах действующего мэра. Понимая, что шансов избраться у него нет совсем, люди совершенно без всякого стеснения затягивают процесс выборов нового мэра любыми средствами, желая сохранить власть хотя бы на несколько месяцев», — отметил Еланцев.

Выборы мэра Березовского прошли 30 января. Во второй тур конкурса из 10 кандидатов дошли нынешний мэр Евгений Писцов и начальник отдела инвестиционного развития администрации, супругу личного водителя главы города Юлию Маслакову.