Избивают и унижают: главарь секты «Пятое измерение» издевается над адептами

Секта «Пятое измерение» насчитывает тысячи адептов по всей России. Ее главарь Сергей Долматов называет себя живым богом и архитектором квантового планетарного перехода, сообщает Mash .

Долматов обещает своим «ученикам» выход в реальность 5D, где они обретут бессмертие, а также навыки отращивать печень, селезенку и другие органы.

Сергей поддерживает связь с «учениками» в закрытых чатах, где и проводит курсы и онлайн-лекции. На приватных офлайн-встречах вместе со своими помощниками морально ломает «новеньких», чтобы быстрее их подчинить. Один из методов — заточение человека в «келью» с «настоятелем» (человек рангом выше). Второй часами обрабатывает первого, а если не получается — унижает.

Еще практикуется голодание — всех держат без еды и воды, чтобы якобы вылечить. Затем от человека требуют попросить у родных денег. Если те отказываются, сектанты утверждают, что в близких вселились бесы.

Помимо взрослых в секте находятся и дети. По словам очевидцев, в основном это ребята с логопедическими или психо-неврологическими проблемами. Их также обрабатывают и подготавливают к переходу в реальность 5D.

Кроме того, в «Пятом измерении» были случаи гибели адептов. Одна из жертв Долматова пыталась исцелиться от смертельного заболевания. Женщина отдала секте 18 тыс. долларов, привела новых «адептов» и скончалась.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.