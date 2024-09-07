Избирательные участки открылись в 28 округах Подмосковья

Во всех 28 городских округах Подмосковья утром в субботу открылись избирательные участки, сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.

Они начали работать в 08:00.

Выборы в местные советы депутатов начались в Московской области 6 сентября. Отдать свой голос можно будет по 8 сентября включительно.

Адрес избирательного участка можно найти на портале «Госуслуги» и на сайте «ЦИК.РФ».

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее отметил, что важно обеспечить все необходимое, чтобы голосование прошло легитимно и прозрачно. Отдать свой голос можно на избирательных участках, на дому или с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и, соответственно, сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.