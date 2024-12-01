Избежавший расстрела за убийство Масалимов освободится в декабре из колонии

Анвар Масалимов из Уфы, который отсидел в тюрьме три срока, был приговорен к смертной казни, но ни разу не признал свою вину, в декабре, возможно, выйдет на свободу, сообщает РИА Новости .

Первое преступление он совершил в 25 лет. Он был женат, растил сына. Молодой человек не получил образования и работал на стройке. В 1980 году его отправили в Чайковский Пермского края. Вечерами строитель часто выпивал с коллегами. На одних посиделках Масалимов поругался с собутыльником и несколько раз ударил его ножом. Уфимца задержали, но вину нападавший не признал. На суде сказал, что ничего не помнит, а об убийстве узнал только утром.

Его приговорили к 15 годам тюрьмы, но выпустили раньше срока на 4 года. За время заключения с ним развелась жена, а сын его уже не помнил, поэтому возвращаться мужчине было некуда.

Масалимов остался в Комсомольске, устроился грузчиком и снял комнату в частном доме у пенсионера. Через полгода также в пьяной ссоре он задушил хозяина жилья, а его тело бросил в печь. Всем, кто спрашивал про мужчину, он говорил, что пенсионер уехал на заработки. Но соседи не поверили, в скоро нашли и останки жертвы.

Злоумышленник говорил, что обозлился на хозяина дома из-за того, что тот якобы бросил снимки жены и сына в печку, поэтому толкнул мужчину, а тот ударился об угол и умер. Следствие показало, что у пенсионера была сломана подъязычная кость, а значит его задушили.

Преступника признали рецидивистом и приговорили к смертной казни. Он ждал расстрела 6 лет и писал прошения о помиловании.

С 1996 года РФ готовилась войти в Совет Европы. Одним из условий для претендента было отсутствие смертной казни в стране. Поэтому преступнику повезло. В 1998 году его дело перемострели и этапировали в ИК «Вологодский пятак» на пожизненное заключение. Он продолжал писать жалобы, чтобы смягчить приговор. В 2003 году из статьи 105 УК РФ исключили понятие «опасный рецидивист».

В 2012 году Масалимова перевели в ИК № 18 «Полярная сова». Оттуда заключенный подал очередную кассационную жалобу с требованием пересмотра дела и освобождения. А 14 июня 2016 года его жалобу все же удовлетворили.

Сперва мужчина поехал в Москву. Сотрудникам ИК освобожденный говорил, что посвятит жизнь церковному служению. Но, как рассказал один из священников столичного храма Димитрия Ростовского в Очакове, куда приезжал мужчина, Масалимов наотрез отказался от места с жильем и едой. При этом он сообщил, что хочет нанять адвокатов, чтобы добиться от государства жилья и компенсации за слишком большой тюремный срок.

Он поехал в Уфу, где стал жить у сестры, хотел общаться с сыном, но тот ему отказал. С работой у 61-летнего бывшего заключенного ничего не получалось. Он пожил у родственников, а потом на выданные ими деньги снял комнату в квартире алкашей. Там он снова начал пить.

В ноябре 2018 года при распитии алкоголя Масалимов поругался с хозяином квартиры и напал на него с ножом. Полицию вызвали соседи, а скорую помощь— нападавший. Жертву удалось спасти. В суде соседи оценили агрессора как скромного и неконфликтного. Мужчина вину не признал отказался, а рассказал, что хотел защитить собутыльницу от мужа. Ранения нанесла ему женщина.

Его приговорили к 5 годам колонии строгого режима. Осужденный пытался обжаловать приговор, но ему отказали. Он должен выйти в этом месяце, возможно, 19 декабря.