Из-за полчища снеговых туч март в Москве «забудет», что он весенний месяц

сегодня в 08:54

Полчища снеговых туч через несколько часов накроют Москву. В этот момент март «забудет», что он весенний месяц, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире «Соловьев Live». Видео опубликовано в Telegram-канале эксперта.

Москва находится в зоне влияния промежуточного гребня антициклона. Осадков нет, но присутствует гололедица.

Ветер в Москве южный, юго-восточный. Его скорость — два метра в секунду.

На погоду в Москве повлияет теплый атмосферный фронт. Там и в области ожидаются пасмурная погода, мокрый снег. Его выпадет до четырех-пяти миллиметров. Температура будет примерно ноль градусов.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.