Из-за полчища снеговых туч март в Москве «забудет», что он весенний месяц

Синоптик Тишковец: полчища снеговых туч накроют Москву 4 марта
Полчища снеговых туч через несколько часов накроют Москву. В этот момент март «забудет», что он весенний месяц, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире «Соловьев Live». Видео опубликовано в Telegram-канале эксперта.
Москва находится в зоне влияния промежуточного гребня антициклона. Осадков нет, но присутствует гололедица.
Ветер в Москве южный, юго-восточный. Его скорость — два метра в секунду.
На погоду в Москве повлияет теплый атмосферный фронт. Там и в области ожидаются пасмурная погода, мокрый снег. Его выпадет до четырех-пяти миллиметров. Температура будет примерно ноль градусов.
