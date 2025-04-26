Из-за поддержки ВСУ игру World of Tanks могут национализировать

Генпрокуратура добивается признания экстремистами разработчика игры Малика Хатажаева и собственника Wargaming Виктора Кислого. Установлено, что оба мужчины писали в соцсетях посты в поддержку ВСУ и против проведения СВО.

Один из постов был опубликован с заголовком «Самая военная игра World of Tanks против спецоперации России».

Если требование Генпрокуратуры будет удовлетворено, Хатажаев и Кислый будут признаны экстремистами, а их деятельность запретят в России, при этом 100% активов компании «Леста Игры», которая принадлежит Хатажаеву, могут быть переданы в счет государства.