Из-за поддержки ВСУ игру World of Tanks могут национализировать
Фото - © скриншот
Генеральная прокуратура требует признать экстремистами разработчиков популярной в России компьютерной игры World of Tanks из-за поддержки Вооруженных сил Украины, сообщает Mash.
Генпрокуратура добивается признания экстремистами разработчика игры Малика Хатажаева и собственника Wargaming Виктора Кислого. Установлено, что оба мужчины писали в соцсетях посты в поддержку ВСУ и против проведения СВО.
Один из постов был опубликован с заголовком «Самая военная игра World of Tanks против спецоперации России».
Если требование Генпрокуратуры будет удовлетворено, Хатажаев и Кислый будут признаны экстремистами, а их деятельность запретят в России, при этом 100% активов компании «Леста Игры», которая принадлежит Хатажаеву, могут быть переданы в счет государства.