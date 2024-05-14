Из столичной квартиры арестованного генерала Кузнецова изъяли 2 ящика документов

В Ружейном переулке Москвы, где находится квартира арестованного генерала Минобороны РФ Юрия Кузнецова, продолжаются обыски, в ходе которых силовики изъяли два ящика документов, сообщает Mash .

В Сети появилось видео, как из квартиры Кузнецова, арестованного по делу о взяточничестве в особо крупном размере, вывозят два больших ящика с документами. Военные изучают бумаги и другие новые улики, найденные в жилье генерала.

У дома Кузнецова дежурит полиция. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее из дома главного кадровика Минобороны России в городском округе Истра изъяли в том числе деньги в российской и иностранной валюте на сумму 100 млн рублей. Среди улик по делу о получении взяток изъяты также коллекционные часы и золотые монеты.