Из Сергиева Посада отправили гуманитарную помощь в Курскую область и ЛНР

Из Сергиево-Посадского округа отправлен очередной груз гуманитарной помощи в Курскую область и в ЛНР. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В Сергиевом Посаде по адресу: улица Валовая, дом 50 сегодня встретились неравнодушные жители округа и врип главы Сергиево-Посадского городского округа Оксана Ероханова. Совместными усилиями они погрузили и отправили в Курскую область и в ЛНР гуманитарный груз.

В основном груз состоит: из детского питания, медикаментов, средств личной гигиены, а также долгохранящихся кондитерских изделий и бакалеи. Часть из этого гуманитарного груза будет передана жителям Курской области, а другую часть доставят больницу и в детский дом Луганска.

«Сегодня выходной, но тем, кто поддерживает наших ребят в зоне СВО или людей, оставшихся без крова, не до отдыха. Солдаты должны знать, что дома их любят и ждут, а соотечественники, попавшие в беду, что мы своих не бросаем», — сказала врип главы округа Оксана Ероханова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам городских округов посетить места размещения переселенцев из Курской области.

«Прошу, уважаемые главы, посетить (места размещения — ред.) каждого из вас, знаю, что и Максим (Красноцветов, глава г. о. Пушкинский — ред.) это уже сделал, уверен, что каждый посетит места, где находятся дети, взрослые. Для того чтобы убедиться, что комплекс вопросов урегулирован», — сказал Воробьев.