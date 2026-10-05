Из Мытищ доставили гуманитарный груз на Донбасс

Подготовка к поездке велась на протяжении августа и начала сентября. В сборе необходимых вещей участвовал весь коллектив МФЦ.

Основу груза составили школьные принадлежности, собранные в рамках ежегодной всероссийской акции «Собери ребенка в школу». Помимо канцелярии, рюкзаков и тетрадей, в посылки вошли продукты питания длительного хранения и медикаменты. Отправка груза была запланирована на более ранний срок, однако из-за сложностей с транспортом выезд пришлось перенести.

«Несмотря на то что учебный год уже начался, помощь оказалась как нельзя кстати, детишки остались довольны», — рассказала директор МФЦ Юлия Сычева.

Ответственную миссию по доставке взял на себя заместитель директора МФЦ Михаил Соколов. Для него это не разовая акция: Михаил регулярно доставляет гуманитарную помощь в новые регионы как от лица коллектива центра, так и в частном порядке.

«Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.