Из Можайска отправили более 10 тонн гуманитарной помощи в Белгород

Из Можайска отправили более 10 тонн гуманитарной помощи в Белгородский военный госпиталь, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Четыре машины доставили очередную гуманитарную помощь для врачей и пациентов Белгородского военно-полевого госпиталя Министерства обороны Российской Федерации. Инициатором сбора выступила председатель Совета депутатов округа Лидия Афанасьева.

«В августе прошлого года нас пригласили на празднование Дня города Белгорода. Когда приехали, узнали, что в городе развёрнут полевой госпиталь. Пообщались с врачами и ребятами. Узнали, чем мы можем помочь. Так и стали помогать», — вспоминает Лидия Афанасьева.

В посылках: одежда и обувь, питьевая вода, продукты питания, одноразовая посуда, медикаменты, средства личной гигиены, а также письма от школьников округа.

На сегодняшний день это уже четвертая гумпомощь, отправленная в военно-полевой госпиталь. Лидия Афанасьева отмечает, что с каждым разом всё больше депутатов, предпринимателей и жителей принимают участие в сборе всего необходимого. Среди неравнодушных — генеральный директор завода стерилизованного молока Александр Козлов. С начала спецоперации он участвует в различных сборах для военнослужащих, а также жителей Белгородской, Донецкой и Луганской народных республик.

«Это наш долг. Я убеждён, что если мы не там, а работаем в тылу, то мы должны сделать всё возможное, чтобы ребятам было там хоть немножко полегче», — говорит Александр Козлов.

«Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.

