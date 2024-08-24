Из Котельников в Курск доставили гуманитарный груз

Из Котельников в Курскую область направили гуманитарную помощь, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Волонтеры Котельников собрали канцелярские товары и гуманитарную помощь для школьников и жителей приграничных районов Курской области.

Жители города приносили шариковые ручки, карандаши, дневники, пеналы, тетради, альбомы для рисования, рюкзаки и другие товары для учеников.

Вся собранная гуманитарная помощь была доставлена на региональный склад. Далее рейсом от Московской области она напрямую отправится жителям приграничных районов Курской области, сказано в сообщении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье важно оперативно определить, каким детям из Курской области нужно будет пойти в детский сад или школу.

«Мы уже почувствовали, что осень у нас не за горами. И, скорее всего, перед нами встанет ряд вопросов, которые мы начали сегодня уже решать. Первое — это определиться с детьми, которые нуждаются в дошкольном образовании и в школьном образовании», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.