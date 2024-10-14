Из Доминиканы депортировали россиянина, осужденного за многомиллионное мошенничество

Россиянина Армена Нерсесяна депортировали из Доминиканской Республики в РФ. Мужчина находился в розыске как осужденный за мошенничество в особо крупном размере, сообщается на сайте «МВД Медиа» .

«Сегодня в аэропорту города Санто-Доминго представители компетентных органов Доминиканской Республики передали российским коллегам Армена Нерсесяна» — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

С 2014 по 2016 годы Нерсесян организовал строительство многоквартирного дома в Анапе. Затем он получил от инвесторов более 30 млн рублей под предлогом дальнейшей передачи помещений в собственность. Затем злоумышленник передал недвижимость другим лицам и бежал из страны.

В январе 2017 года в отношении Нерсесяна возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Городской суд Анапы признал его виновным. Генпрокуратура объявила обвиняемого в международный розыск.

В ближайшее время Нерсесян будет доставлен в Россию.