IX международный фестиваль «Молодые таланты Отечества» пройдет 29–30 мая

Общество

Фото - © Ирина Борсученко / Фотобанк Лори

29–30 мая пройдет девятый Международный фестиваль «Молодые таланты Отечества», сообщает пресс-служба фестиваля.

Фестиваль проводится в честь празднования 80-летия Победы в Великом Отечественной войне,
645-летия победы русских полков в Куликовской Битве.

Богатство России — это не только ее леса и недра. Главное — это огромный творческий
потенциал российского народа, молодежи, единство и любовь к Отечеству.

Сегодня непростая геополитическая ситуация, СВО и санкции влияют на экономику и на культуру в России.

«Мы все должны создавать условия для развития культуры, искусства, реализации творческих способностей и патриотического воспитания детей и молодежи. Только так можно получить интеллектуальный капитал государства. Необходимо поддерживать огромный творческий потенциал российского народа, единство, любовь к Отечеству. Это наша общая обязанность!
Благодаря этому Россия стала великой державой и останется такой на века», — отмечается в материале.