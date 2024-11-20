«Иволга» будет сотрудничать с музеем предпринимателей, меценатов и благотворителей

Союз промышленников и предпринимателей «Иволга» подписал соглашение с музеем предпринимателей, меценатов и благотворителей. Соглашение направлено на реализацию общественно значимых проектов и инициатив в сфере сохранения и защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти, сообщает пресс-служба СПП «Иволга».

В рамках соглашения стороны планируют реализовать ряд социально значимых просветительских проектов.

Союз промышленников и предпринимателей «Иволга» станет соорганизатором регионального этапа IV Всероссийского конкурса «Наследие выдающихся предпринимателей России».

Впервые будет проведен региональный этап конкурса среди учебных заведений Московской области.

Конкурс направлен на привлечение молодежи к изучению и популяризации истории российского предпринимательства, поддержку научных исследований, создание и выявление лучших курсов и уроков по истории предпринимательства.

«Наш Союз с большим уважением относится к истории родной земли, мы считаем миссию музея важной, как для сохранения исторической памяти, так и для развития современной предпринимательской деятельности на благо общества. Мы выступаем партнерами музея, реализуем совместный информационный проект и рассчитываем на поддержку широкого круга общественности. Нам важно, чтобы люди дела получили заслуженное признание и продолжили свое благое дело», — отметила председатель союза промышленников и предпринимателей «Иволга» Альфия Петрухина.

Музей предпринимателей, меценатов и благотворителей создан в 1991 г. при активном участии потомков предпринимателей дореволюционной России: Морозовых, Рябушинских, Алексеевых, Губониных, Прохоровых, Гучковых, Рукавишниковых, Сытиных и других основателей российского капитализма.

Музей – негосударственный исследовательский, учебный и просветительский центр для предпринимателей, школьников, студентов и широких слоев населения по истории предпринимательства, меценатства и благотворительности. Музей рассказывает о мировоззрении, образе жизни, качествах, стратегиях дореволюционных предпринимателей, их огромном вкладе в развитие России.

«У нашего музея есть большой потенциал для популяризации созидательного, ценностно-ориентированного предпринимательства, передаче знаний, вдохновения, а также формирования идей для дальнейшего их воплощения в реальных делах. История России неразрывно связана с историей выдающихся купеческих семей, меценатов и благотворителей, жертвовавших на поддержку и создание социально-значимых объектов — театров, библиотек, музеев, картинных галерей, школ, приютов, больниц и многое другое. В этом смысле наш союз с Иволгой символичен, и я надеюсь на успех наших совместных проектов», — прокомментировала сложившийся союз директор музея предпринимателей, меценатов и благотворителей Надежда Смирнова.

Современные меценаты и благотворители могут продолжить дело своих предшественников и пополнить экспозицию музея историей своих славных дел. А члены союза промышленников и предпринимателей «Иволга» активно подключатся к нашим общим проектам.

Вся подробная информация о союзе промышленников и предпринимателей «Иволга» размещена на официальном сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что правительство Подмосковья будет внимательно следить за развитием предпринимательства и поддержкой бизнеса в городских округах.

«Без ресурсов, без экономики вряд ли удастся осуществить какой-то прорыв, поэтому я прошу и дальше осуществлять эту работу, а мы будем за ней внимательно следить», — отметил глава Подмосковья.