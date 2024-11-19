Ивлеевой не вернут 5 млн руб за испорченную партию энергетиков

Договоренности о производстве и поставках энергетиков были достигнуты еще в 2022 году. Летом 2023 года на одном из складов, где хранились напитки, произошел взрыв продукции, в результате которого было повреждено 80 тысяч банок, и пол полностью залила жидкость из них.

Компания блогера провела экспертизу на сумму 84 тысячи рублей, а уборка на складе обошлась в 270 тысяч. Кроме того, Ивлеева должна была компенсировать магазину убытки в размере 1,6 миллиона рублей.

Вследствие этого «Коленки пчелы» подали иск против завода и выиграли дело. Тем не менее «Сила воина Евразия» до сих пор не исполнила судебное решение о выплате пяти миллионов рублей. Более того, завод намерен обжаловать вердикт суда.