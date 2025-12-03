IV форум «Жить и воспитываться в семье» открылся в Подмосковье

IV Всероссийский форум по профилактике социального сиротства «Жить и воспитываться в семье» проходит 3–4 декабря в Подмосковье. В мероприятии принимают участие более 500 представителей региональных и федеральных органов власти, научного сообщества и НКО, а также детские омбудсмены, эксперты и практики.

Еще свыше 3 тыс. участников зарегистрированы на форум в онлайн-формате. На форуме пройдут панельные дискуссии по современным подходам к сохранению семьи, обмен опытом между регионами, обсуждение успешных решений проектов «Ноль–четыре» и «Вызов». Также запланированы мастер-классы по цифровизации соцсферы и семинары по работе с семьями детей с инвалидностью, деятельности ресурсных центров для НКО и социализации подростков.

«Социальное сиротство — сфера, которая требует системного взвешенного подхода и совместных усилий общества и государства. По поручению президента Владимира Владимировича Путина в России создана рабочая группа по вопросам помощи семьям с детьми и профилактики социального сиротства», — отметил в письменном приветствии участникам зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова на открытии форума подчеркнула, что именно в Московской области в 2022 году проходило первое подобное мероприятие, во время которого только намечали планы будущей работы. За содействие в организации форума она выразила признательность губернатору Московской области Андрею Воробьеву и правительству региона, Всероссийской организации родителей детей-инвалидов, АНО «Центр развития социальных проектов», а также фонду поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Львова-Белова напомнила, что работа в семьесберегающем направлении стартовала в 2022 году, когда в 14 пилотных регионах запустили проект «Ноль–четыре». Там начали перепрофилировать дома ребенка, сформировали межведомственные рабочие группы, приняли региональные программы, определили кураторов по работе с семьями, открыли службы «Дети в семье», клубы «Устойчивая семья», наладили супервизорскую и методическую поддержку специалистов. В итоге долю детей, одномоментно проживающих в учреждениях, удалось сократить на 35%, а по состоянию на ноябрь 2025 года динамика снижения достигла уже 40,9%.

В текущем году пилотный проект завершается, но его наработки и опыт будут приумножены силами регионов. Проект дал понимание, что изменения возможны. Опыт пилотных регионов распространили на детей всех возрастов в рамках проекта «Вызов», внедрили форматы НКО-оператора, «семейной кубышки».

Львова-Белова добавила, что 2024-2025 годы стали прорывными для института уполномоченных. По поручению главы госдураства провели Всероссийскую инспекцию системы профилактики социального сиротства. Каждый регион по итогам получил рекомендации и начал менять подход к работе с семьями. Но впереди у института уполномоченных новые задачи. Президент РФ поручил сократить количество детей, одномоментно проживающих в учреждениях, до 30 тыс. к 2030 году за счет создания помогающей инфраструктуры и внедрения семьесберегающих технологий. С июля 2024 года по октябрь 2025 года их численность снизилась с 60 061 до 49 131 человека (-18,2%).

Кроме того, сейчас в стране усиливается работа по поддержке в судах мам и пап, которые стремятся восстановиться в родительских правах.

Опыт Подмосковья

Вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева поделилась опытом региона в вопросе семьесбережения: семейные центры, в которые были реорганизованы детские дома, занимаются не только временным размещением, но и помощью семьям для скорейшего преодоления кризиса.

Ветеран СВО подполковник запаса, победитель программы «Герои Подмосковья» Игорь Фокин выразил благодарность специалистам, работающим с семьями, за поддержку, которую они оказывают близким военнослужащих.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении жильем детей-сирот в Подмосковье играют не только темпы и объемы, но и комфорт для ребят. Согласно федеральному закону, норма выдачи жилищных сертификатов детям-сиротам — с 23 лет, но Московская область первой в РФ снизила порог до 18 лет.

«Для каждого человека важно иметь свой теплый, уютный дом, особенно, если у него нет поддержки родных и близких. С 2013-го мы выдали 8,5 тыс. квартир сиротам. В этом году жильем будут обеспечены 986 детей», — сказал губернатор.

