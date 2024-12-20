Итоговый форум «Управдом» прошел в Реутове

сегодня в 12:43

Итоговый в этом году муниципальный форум «Управдом» прошел в городском округе Реутов, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

В мероприятии приняли участие представители министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, местной администрации, управляющих и ресурсоснабающих компаний, регоператора, а также председатели советов МКД и активные жители города.

Были заслушаны доклады о проделанной работе, также участники наметили планы на будущий период.

В формате «открытого микрофона» жители смогли задать вопросы, касающиеся деятельности коммунальных служб в зимний период, эксплуатации газового оборудования, тарифах и способах оплаты услуг сферы ЖКХ.

Обсудили работу регионального оператора, акцент был сделан на соблюдении графика вывоза отходов и санитарного содержания баков на контейнерных площадках.

Все замечания и пожелания председателей МКД зафиксированы в протоколе. Итоги работы обсудят уже на следующем муниципальном форуме.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.