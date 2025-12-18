Итоговое заседание Совета директоров Талдомского округа прошло в эко-отеле «Лепота»

17 декабря завершилось итоговое заседание Совета директоров Талдомского округа в эко-отеле «Лепота»Талдомского городского округа. Участники встречи подвели итоги 2025 года и обсудили важные изменения в экономике региона, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Особое внимание было уделено изменениям налогового законодательства, вступившим в силу с начала 2025 года. О нововведениях рассказал Вячеслав Петрович Власов, начальник Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 12 по Московской области.

Также были рассмотрены актуальные вопросы организации медицинской помощи работникам предприятий. Об изменениях порядка прохождения диспансеризаций и профилактических обследований рассказала Светлана Васильевна Снаренкова, заведующая Талдомским филиалом Дубненской больницы.

Кроме того, предприниматели получили полезную информацию о новых инструментах финансовой поддержки бизнеса. Представители крупных банков — Марии Викторовне Гомоновой (Сбербанк) и Анне Константиновне Подзираевой (Банк ВТБ) — представили продукты и услуги, ориентированные на поддержку предпринимательства.

Завершилась встреча вручены награды и благодарственные письма активистам местного бизнеса, внесшим значительный вклад в экономическое и социальное благополучие Талдомского округа.

Таким образом, мероприятие стало площадкой для конструктивного диалога власти, бизнеса и медицинского сообщества, направленного на улучшение условий предпринимательской деятельности и повышение качества жизни населения Талдомского округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.