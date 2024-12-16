Итоги в сфере здравоохранения подвели в Балашихе

Торжественное мероприятие прошло в ДК «Балашиха» 16 декабря. В нем приняли участие депутат Госдумы Вячеслав Фомичев, депутаты Мособлдумы Тарас Ефимов и Владимир Шапкин, председатель Совета депутатов Балашихи, руководитель фракции «Единой России» Геннадий Попов, главный врач Балашихинской больницы Михаил Антипов, директор Центра медицинской инспекции Министерства здравоохранения Московской области Константин Герцев, сотрудники сферы здравоохранения. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Медицинские работники — настоящие герои, благодаря им пишется история нашего округа и здравоохранения Московской области. С момента основания Балашихинской больницы, более 150 лет назад, вы всегда были на передовой. Все начиналось с деревянных бараков, но уже тогда закладывались традиции заботы о людях. Вы боролись за жизнь каждого, и это видно в трудные времена, например, в пандемию. Никто из вас не жалел себя — все отдавали свои силы, здоровье и время. Сейчас многие защищают Родину, работая в госпиталях. Спасибо за ваш труд. Пусть новый год принесет нам всем победу!» — сказал Вячеслав Фомичев.

Лучших сотрудников отметили благодарственными письмами и почетными грамотами, а также знаком «Отличник здравоохранения».

В завершении праздника для медицинских работников выступили творческие коллективы округа.

В состав ГБУЗ МО «Балашихинская больница» входят 17 поликлиник, 2 амбулатории, наркодиспансер, кожно-венерологический и психоневрологический диспансер. В 2024 году началось строительство большой многопрофильной больницы в микрорайоне Ольгино. Идею строительства поддержал президент РФ Владимир Путин.

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