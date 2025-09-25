Итоги летней работы местного отделения «Движение Первых» подвели в Солнечногорске

В администрации городского округа Солнечногорск состоялся третий координационный совет, посвященный итогам работы местного отделения «Движение Первых» за летний период 2025 года, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В ходе заседания отметили результаты участия активистов в проекте «Большая перемена», тематических сменах и форумной кампании Росмолодежи.

За летний период юные активисты организовали и провели более 20 мероприятий, включая патриотические акции, краеведческие лекции, занятия по безопасности жизнедеятельности и интеллектуальные игры. Волонтеры также принимали активное участие в таких событиях, как День России, День защиты детей, День молодежи и фестиваль «Город танцует в парках». Кроме того, на встрече обсудили перспективы и планы на первое полугодие 2025-2026 учебного года.

На совете присутствовали руководитель местной фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Ольга Гончар, начальник отдела молодежной политики администрации округа Марина Гасымова, начальник управления физической культуры и спорта администрации муниципалитета Магомед Алиханов, замначальника управления образования администрации округа Наталья Дегтярева и член фракции «Единая Россия» в Совете депутатов округа Алексей Козлов.

«Ребята успешно реализуют проекты, проявляют инициативу и развивают лидерские качества. Активистская деятельность формирует у них активную гражданскую позицию и стремление к достижению новых целей», — подчеркнула начальник отдела молодежной политики администрации г. о. Солнечногорск Марина Гасымова.

В настоящее время «Движение Первых» представлено во всех общеобразовательных школах муниципалитета, объединяя более четырех с половиной тысяч подростков. В конце текущего года запланировано проведение конференции с награждением лучших активистов.

