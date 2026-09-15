Итоги HR-премии «В кадре» подведут в Москве в октябре

Ее цель — поддержать современные практики в сфере управления персоналом, которые помогают привлекать, удерживать и развивать таланты. Сотрудничество с «Авито Работой» позволяет конкурсу вывести профессиональный диалог на новый уровень, а также дает возможность обмениваться опытом, находить решения для эффективного подбора и создавать условия, в которых таланты хотят расти и оставаться надолго.

«Для нас партнерство с Правительством Москвы и поддержка HR-премии „В кадре“ — это возможность усилить профессиональный диалог о том, как меняется рынок труда. По данным летнего опроса Авито Работы, 18% молодых специалистов в возрасте 18–24 лет намерены оставаться в текущей компании минимум пять лет, а еще 19% готовы рассмотреть интересные предложения, даже если сейчас их все устраивает. Это говорит о том, что рынок остается динамичным, а молодые люди открыты к новым возможностям. При этом для удержания молодых сотрудников работодателям важно не только предлагать достойный доход, но и создавать комфортные условия: 21% молодых специалистов ценят хорошие отношения в коллективе, 15% — интересные рабочие задачи, а 14% — возможность карьерного роста внутри компании и удобное расположение офиса. Именно поэтому премия „В кадре“ так важна — она помогает выявлять и распространять лучшие практики работы с персоналом, которые учитывают эти новые запросы», — сказал директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов.

Уже подошла к концу работа экспертной комиссии второго сезона Премии. Участники представили HR-решения в трех категориях — «Федерация», «Регион» и «Столица». По итогам оценки эксперты определили 60 финалистов — их проекты продолжат борьбу за звание лучших HR-практик государственного сектора. Посмотреть полный список финалистов можно на сайте конкурса.

Торжественная церемония награждения победителей пройдет в Москве в октябре.