Итоги деятельности за 2024 год подвели в Московском областном УФАС России

5 декабря состоялось заключительное очное заседание Общественного совета при Московском областном УФАС России в текущем году, сообщает пресс-служба ведомства.

Заседание прошло под руководством председателя Общественного совета, заместителя председателя Московского областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Романа Коробейкина.

На заседании рассмотрены актуальные вопросы и тенденции в сфере деятельности управления по противодействию коррупции, а также доклад Московского областного УФАС России об антимонопольном комплаенсе за 2024 год.

Кроме того, участники мероприятия обсудили правоприменительную практику управления о включении сведений в реестр недобросовестных поставщиков, а также актуальные проблемы при проведении торгов на право организации и проведения ярмарок и размещения нестационарных торговых объектов.

Позицию управления по вопросам повестки заседания представили заместитель руководителя Московского областного УФАС России Кирилл Иванюженко и начальник отдела обжалования закупок Ахмед Карданов.

В завершении мероприятия участники Общественного совета обсудили ежегодный отчет о проделанной работе Общественного совета, а также наметили план работы на следующий год.

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