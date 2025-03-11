сегодня в 11:53

ИТ‑компании Подмосковья могут поучаствовать в акселераторе «Спринт 2.0»

До 19 марта открыт прием заявок на конкурсный отбор в акселератор «Спринт 2.0». Акселерационная программа поможет участникам найти точки роста: увеличить продажи, построить сильную команду, запустить маркетинг, масштабировать бизнес. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Стать участником могут российские компании, занятые разработкой ИT-продуктов, призванных заменить зарубежные аналоги в ключевых секторах экономики.

Прием заявок продлится до 19 марта 2025 года, а старт программы запланирован на июнь 2025 года. Узнать подробности и подать заявку можно на портале проекта.

Акселератор Спринт 2.0 — это бесплатная программа развития российских ИТ-компаний, которая реализуется ФРИИ при поддержке Минцифры России в рамках федерального проекта «Отечественные решения» национальной программы «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.